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В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
Кадр из видео: t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге обнаружили цех, в котором двое поваров из Индии, готовили еду для своих земляков. Об этом рассказал в своём телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.
По его словам, у них питались студенты Уральского государственного медуниверситета. Тоже граждане Индии.
Готовили повара в антисанитарных условиях. В помещении не было ни вытяжки, ни вентиляции. Кроме этого, прямо на кухне за парой перегородок располагались спальные места, которые, судя по всему, принадлежали самим поварам.
Также в цеху нашли множество медицинских сертификатов об отсутствии ВИЧ.
Были ли эти документы настоящими, пока неизвестно.
Сообщается, что повара из Индии находились в России незаконно. На них составили протоколы по статьям 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в РФ» и 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Скорее всего, им уже грозит выдворение.
По его словам, у них питались студенты Уральского государственного медуниверситета. Тоже граждане Индии.
Готовили повара в антисанитарных условиях. В помещении не было ни вытяжки, ни вентиляции. Кроме этого, прямо на кухне за парой перегородок располагались спальные места, которые, судя по всему, принадлежали самим поварам.
Также в цеху нашли множество медицинских сертификатов об отсутствии ВИЧ.
«Мы нашли медицинские сертификаты на имя нескольких десятков индийцев об отсутствии ВИЧ – документы, как и самих поваров, забрали участковые уполномоченные отдела полиции №11»,
– рассказал Чукреев.
Были ли эти документы настоящими, пока неизвестно.
Сообщается, что повара из Индии находились в России незаконно. На них составили протоколы по статьям 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в РФ» и 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Скорее всего, им уже грозит выдворение.
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