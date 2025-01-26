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В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
Фото: «ЗООзащита»
Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» объявил сбор средств на лечение собаки, которую 19 января нашли возле железнодорожных путей на станции Лечебная. Скорее всего бедолагу сбил поезд.
Волонтёры назвали собаку Лаврентий. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но требуется длительное и дорогостоящее лечение.
Сустав ему уже вправили, а также провели протезирование связок и удаление омертвевших тканей. Однако впереди долгое лечение, и при неблагоприятном стечении обстоятельств ещё одна операция.
На данный момент долг фонда перед ветеринарной клиникой превысил 90 тысяч рублей, и он, скорее всего, будет расти, так как каждый день пребывания собаки в стационаре стоит от 5 до 8 тысяч рублей. В связи с этим зоозащитники объявили самый крупный в истории фонда адресный сбор: 300 тысяч рублей.
Пожертвовать средства на лечение Лаврентия, а также познакомиться выписками из медицинской карты собаки можно на сайте фонда.
Волонтёры назвали собаку Лаврентий. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но требуется длительное и дорогостоящее лечение.
«В ветеринарной клинике, куда поступил Лаврентий, переломов не диагностировали, но установили сильный ушиб и отёк спинного мозга – из-за чего пёс не встаёт на задние лапы, вывих локтевой и лучевой костей передней правой лапы и разрыв связок локтевого сустава, обширную рваную рану левой ушной раковины с краевым некрозом хряща и рану верхней губы»,
– рассказали Вечерним ведомостям в фонде.
Сустав ему уже вправили, а также провели протезирование связок и удаление омертвевших тканей. Однако впереди долгое лечение, и при неблагоприятном стечении обстоятельств ещё одна операция.
На данный момент долг фонда перед ветеринарной клиникой превысил 90 тысяч рублей, и он, скорее всего, будет расти, так как каждый день пребывания собаки в стационаре стоит от 5 до 8 тысяч рублей. В связи с этим зоозащитники объявили самый крупный в истории фонда адресный сбор: 300 тысяч рублей.
«Показаний к усыплению нет, нет повреждений несовместимых с жизнью. Нет повреждений, которые серьёзно сказались бы на жизненно важных органах и функциях в организме. Да, лечение нам обходится в огромную сумму. Травмы сложные, но есть положительная динамика в восстановлении, и мы не можем его упустить. Лаврентию нужно дать шанс»,
– говорит директор БФ «ЗООзащита» Анна Вайман.
Пожертвовать средства на лечение Лаврентия, а также познакомиться выписками из медицинской карты собаки можно на сайте фонда.
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