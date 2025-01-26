В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки

«В ветеринарной клинике, куда поступил Лаврентий, переломов не диагностировали, но установили сильный ушиб и отёк спинного мозга – из-за чего пёс не встаёт на задние лапы, вывих локтевой и лучевой костей передней правой лапы и разрыв связок локтевого сустава, обширную рваную рану левой ушной раковины с краевым некрозом хряща и рану верхней губы»,

– говорит директор БФ «ЗООзащита» Анна Вайман.

«Показаний к усыплению нет, нет повреждений несовместимых с жизнью. Нет повреждений, которые серьёзно сказались бы на жизненно важных органах и функциях в организме. Да, лечение нам обходится в огромную сумму. Травмы сложные, но есть положительная динамика в восстановлении, и мы не можем его упустить. Лаврентию нужно дать шанс»,