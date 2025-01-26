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В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки

14.12 Среда, 29 января 2025
Фото: «ЗООзащита»
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Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» объявил сбор средств на лечение собаки, которую 19 января нашли возле железнодорожных путей на станции Лечебная. Скорее всего бедолагу сбил поезд.

Волонтёры назвали собаку Лаврентий. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но требуется длительное и дорогостоящее лечение.

«В ветеринарной клинике, куда поступил Лаврентий, переломов не диагностировали, но установили сильный ушиб и отёк спинного мозга – из-за чего пёс не встаёт на задние лапы, вывих локтевой и лучевой костей передней правой лапы и разрыв связок локтевого сустава, обширную рваную рану левой ушной раковины с краевым некрозом хряща и рану верхней губы»,

– рассказали Вечерним ведомостям в фонде.


Сустав ему уже вправили, а также провели протезирование связок и удаление омертвевших тканей. Однако впереди долгое лечение, и при неблагоприятном стечении обстоятельств ещё одна операция.

На данный момент долг фонда перед ветеринарной клиникой превысил 90 тысяч рублей, и он, скорее всего, будет расти, так как каждый день пребывания собаки в стационаре стоит от 5 до 8 тысяч рублей. В связи с этим зоозащитники объявили самый крупный в истории фонда адресный сбор: 300 тысяч рублей.

«Показаний к усыплению нет, нет повреждений несовместимых с жизнью. Нет повреждений, которые серьёзно сказались бы на жизненно важных органах и функциях в организме. Да, лечение нам обходится в огромную сумму. Травмы сложные, но есть положительная динамика в восстановлении, и мы не можем его упустить. Лаврентию нужно дать шанс»,

– говорит директор БФ «ЗООзащита» Анна Вайман.


Пожертвовать средства на лечение Лаврентия, а также познакомиться выписками из медицинской карты собаки можно на сайте фонда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:52 Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика
12:21 СМИ сообщают о смерти школьницы после энергетика в Екатеринбурге
11:30 В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
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09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
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19:38 В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
18:59 На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр
18:30 В мэрии Екатеринбурга рассказали о меню по выбору в 36 школах
17:57 Под Ачитом не справился с управлением и перекрыл дорогу водитель фуры
17:09 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
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15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
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