В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете





– отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон. «Реклама на площадках электронной коммерции – однозначный тренд последних нескольких лет. На это влияют многочисленные факторы: от технологичности сервисов до доступа к широкой аудитории со сформированным спросом. За счёт ювелирной работы алгоритмов реклама на этих платформах органично встраивается в путь пользователя: потенциальный покупатель видит те предложения бизнеса, которые могут быть ему актуальны. Такие баннеры не отвлекают клиента от контента, за которым он пришел на площадку, но влияют на финальное решение о покупке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Работающие екатеринбуржцы рассказали о том, какую часть от зарплаты они готовы тратить на товары и услуги в интернете, и куда уходят эти деньги.Как выяснили аналитики Авито, опросившие жителей уральской столицы, большинство – 41% – ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг. 33% – выделяют на покупки в интернете 15-25% от заработной платы. В среднем на покупки в онлайн у екатеринбуржцев уходит 16% от зарплаты.28% жителей Екатеринбурга признались, что оплачивают что-либо в интернете несколько раз в месяц, 19% заявили, что совершают онлайн-покупки только по мере необходимости, ещё 12% признались, что могут что-либо приобретать в интернете несколько раз в неделю. В среднем же екатеринбуржцы тратят на товары и услуги в интернете шесть раз в месяц.Чаще всего жители уральской столицы закупаются на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Об этом рассказали 89% опрошенных. У 33% деньги уходят на доставку продуктов на дом, 15% что-то покупают на сайтах специализированных магазинов. Стриминговым сервисам за контент лишь 3%.Половина – 50% – екатеринбуржцев признались, что совершают покупки из-за скидок и специальных предложений на желанные товары или услуги. Чаще всего о привлекательных ценах они узнают из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. В остальных случаях реклама попадается в поисковых сервисах, социальных сетях либо о скидках рассказывают друзья или родные.