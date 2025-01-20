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Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского

20.14 Вторник, 28 января 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Прошёл Второй апелляционный суд общей юрисдикции по делу Эдуарда Голикова, того самого велосипедиста из Каменска-Уральского, который сначала преследовал девушку, а потом убил её. Случай получил большой резонанс и возмутил общество.

Напомним, убийство 16-летней девушки произошло в августе 2023 года в Каменске-Уральском. Юная уралочка возвращалась домой из Екатеринбурга на электричке, но до дома так и не добралась. По пути её встретил Эдуард Голиков, который начал преследовать её на велосипеде с намерением совершить преступление сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление, и тогда мужчина, движимый чувством мести, задушил её. После этого он похитил телефон погибшей.

Родители девушки и неравнодушные жители города активно помогали в расследовании. Они не согласились с первоначальными выводами следствия о ненасильственной причине смерти и настояли на повторной экспертизе. В результате было установлено, что смерть наступила из-за удушения. С помощью записей с уличных камер удалось восстановить хронологию событий и маршрут девушки. Также родители самостоятельно нашли дом, где проживал подозреваемый, и передали эту информацию следствию.

В октябре 2023 года Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: покушение на изнасилование, кража и убийство. Ему назначили наказание в виде 21 года и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Кроме того, осуждённый, по решению суда, обязан выплатить родителям погибшей по 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор был обжалован, но Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений. Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и Эдуард Голиков отправится в колонию строгого режима на длительный срок.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
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