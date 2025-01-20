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Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
Фото: прокуратура Свердловской области
Прошёл Второй апелляционный суд общей юрисдикции по делу Эдуарда Голикова, того самого велосипедиста из Каменска-Уральского, который сначала преследовал девушку, а потом убил её. Случай получил большой резонанс и возмутил общество.
Напомним, убийство 16-летней девушки произошло в августе 2023 года в Каменске-Уральском. Юная уралочка возвращалась домой из Екатеринбурга на электричке, но до дома так и не добралась. По пути её встретил Эдуард Голиков, который начал преследовать её на велосипеде с намерением совершить преступление сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление, и тогда мужчина, движимый чувством мести, задушил её. После этого он похитил телефон погибшей.
Родители девушки и неравнодушные жители города активно помогали в расследовании. Они не согласились с первоначальными выводами следствия о ненасильственной причине смерти и настояли на повторной экспертизе. В результате было установлено, что смерть наступила из-за удушения. С помощью записей с уличных камер удалось восстановить хронологию событий и маршрут девушки. Также родители самостоятельно нашли дом, где проживал подозреваемый, и передали эту информацию следствию.
В октябре 2023 года Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: покушение на изнасилование, кража и убийство. Ему назначили наказание в виде 21 года и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Кроме того, осуждённый, по решению суда, обязан выплатить родителям погибшей по 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор был обжалован, но Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений. Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и Эдуард Голиков отправится в колонию строгого режима на длительный срок.
Напомним, убийство 16-летней девушки произошло в августе 2023 года в Каменске-Уральском. Юная уралочка возвращалась домой из Екатеринбурга на электричке, но до дома так и не добралась. По пути её встретил Эдуард Голиков, который начал преследовать её на велосипеде с намерением совершить преступление сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление, и тогда мужчина, движимый чувством мести, задушил её. После этого он похитил телефон погибшей.
Родители девушки и неравнодушные жители города активно помогали в расследовании. Они не согласились с первоначальными выводами следствия о ненасильственной причине смерти и настояли на повторной экспертизе. В результате было установлено, что смерть наступила из-за удушения. С помощью записей с уличных камер удалось восстановить хронологию событий и маршрут девушки. Также родители самостоятельно нашли дом, где проживал подозреваемый, и передали эту информацию следствию.
В октябре 2023 года Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: покушение на изнасилование, кража и убийство. Ему назначили наказание в виде 21 года и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Кроме того, осуждённый, по решению суда, обязан выплатить родителям погибшей по 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор был обжалован, но Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений. Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и Эдуард Голиков отправится в колонию строгого режима на длительный срок.
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