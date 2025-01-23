Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В январе 2025 года в Свердловской области наблюдается заметный рост числа вакансий для рабочих профессий, что подтверждают данные, предоставленные платформой Авито Работа. По результатам анализа, профессия штукатура стала лидером по приросту вакансий, увеличившись на впечатляющие 205% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 62 669 рублей.Кроме штукатуров, значительный рост наблюдается и в других рабочих специальностях. Спрос на сантехников увеличился на 199%, с предложением зарплаты в среднем 66 226 рублей в месяц. Профессия дорожного рабочего заняла третье место по приросту вакансий с увеличением на 185%, а средняя зарплата для этой категории составила 53 950 рублей.По словам Романа Губанова, директора по развитию Авито Работы, рынок труда в строительной сфере динамично развивается: «Рост вакансий для ремонтников и бригадиров отражает увеличение объемов строительства, реконструкций и технического обслуживания. Одновременно растут зарплатные предложения для сотрудников этой сферы. При этом сегодня работодатели привлекают специалистов не только достойным уровнем оплаты, но и улучшением условий труда. Так, например, по итогам 2024 года упоминание оплаты питания встречалось в вакансиях на Авито Работе в 2,2 раза чаще, чем в 2023. При этом на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов пришлось 12,9% вакансий с предложением этого бонуса».