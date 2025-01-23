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В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев

19.38 Вторник, 28 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Согласно ежедневной сводке МЧС России, вчера, 27 января, на территории Свердловской области было ликвидировано 11 техногенных пожаров. Половина из них пришлась на жилой сектор.

Самый крупный пожар понедельника случился в садовом товариществе «Вагонник», там на площади в 150 квадратных метров полыхали три рыбацких домика. Больше часа ушло у 18 пожарных, чтобы ликвидировать возгорание. Гораздо быстрее — меньше, чем за 40 минут, — управились их коллеги из Каменска-Уральска. Они, в составе 17 человек и в сопровождении 5 единиц спецтехники, боролись с другим крупным, в 100 квадратных метров, пожаром на улице Красной Зари. Задачей было потушить частный дом, надворные постройки и гараж. Но перед тем, как приступить к непосредственно борьбе с огнём, специалисты вызволили из горящего дома трёх человек.

Самыми незначительными по масштабам пожарами понедельника стали возгорание автомобиля на Дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге и заполыхавшие вещи на восьмом этаже 16-этажного дома, также в уральской столице. В обоих случаях площадь пожаров составила всего один квадратный метр, а на их ликвидацию у пожарных ушли считанные минуты. Впрочем, как показывают недавние происшествия, даже такие мелкие возгорания могут принести бед, вплоть до гибели человека. И в случае с пожаром в небоскрёбе такой риск был. К счастью, пожарные успели вывести хозяйку загоревшейся квартиры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:57 Под Ачитом не справился с управлением и перекрыл дорогу водитель фуры
17:09 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
16:24 Екатеринбурженка стала донором костного мозга и спасла жизнь москвичу
15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
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