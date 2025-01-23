В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно ежедневной сводке МЧС России, вчера, 27 января, на территории Свердловской области было ликвидировано 11 техногенных пожаров. Половина из них пришлась на жилой сектор.Самый крупный пожар понедельника случился в садовом товариществе «Вагонник», там на площади в 150 квадратных метров полыхали три рыбацких домика. Больше часа ушло у 18 пожарных, чтобы ликвидировать возгорание. Гораздо быстрее — меньше, чем за 40 минут, — управились их коллеги из Каменска-Уральска. Они, в составе 17 человек и в сопровождении 5 единиц спецтехники, боролись с другим крупным, в 100 квадратных метров, пожаром на улице Красной Зари. Задачей было потушить частный дом, надворные постройки и гараж. Но перед тем, как приступить к непосредственно борьбе с огнём, специалисты вызволили из горящего дома трёх человек.Самыми незначительными по масштабам пожарами понедельника стали возгорание автомобиля на Дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге и заполыхавшие вещи на восьмом этаже 16-этажного дома, также в уральской столице. В обоих случаях площадь пожаров составила всего один квадратный метр, а на их ликвидацию у пожарных ушли считанные минуты. Впрочем, как показывают недавние происшествия, даже такие мелкие возгорания могут принести бед, вплоть до гибели человека. И в случае с пожаром в небоскрёбе такой риск был. К счастью, пожарные успели вывести хозяйку загоревшейся квартиры.