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Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Пять студентов Уральского государственного медицинского университета, приехавшие в Екатеринбург из Индии, госпитализированы с ветряной оспой.
Госпитализация потребовалось для «минимизации рисков распространения инфекции», так как студенты живут в общежитии, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство уже проводит эпидрасследование.
В ведомстве также сообщили, что всех студентов, которые контактировали с заболевшими, перевели на дистанционное обучение до 10 февраля.
Судя по данным с сайта вуза, самое популярное направление у студентов-иностранцев – лечебное дело. Там обучаются более 800 человек из разных стран. В самом медуниверситете сообщения о вспышке ветряной оспы пока не комментировали.
Госпитализация потребовалось для «минимизации рисков распространения инфекции», так как студенты живут в общежитии, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство уже проводит эпидрасследование.
«За контактными установлено медицинское наблюдение (большинство из них ранее болело ветряной оспой либо имеют данные о пройденной вакцинации)»,
– рассказали в управлении.
В ведомстве также сообщили, что всех студентов, которые контактировали с заболевшими, перевели на дистанционное обучение до 10 февраля.
Судя по данным с сайта вуза, самое популярное направление у студентов-иностранцев – лечебное дело. Там обучаются более 800 человек из разных стран. В самом медуниверситете сообщения о вспышке ветряной оспы пока не комментировали.
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