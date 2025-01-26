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Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Борт авиакомпании Flydubai, летевший минувшей ночью в Екатеринбург, сел на запасном аэродроме Уфы.
Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Кольцово.
Сейчас екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет самолёты в обычном режиме.
Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Кольцово.
«Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию»,
– говорится в сообщении.
Сейчас екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет самолёты в обычном режиме.
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