Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе





– говорится в сообщении «Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Борт авиакомпании Flydubai, летевший минувшей ночью в Екатеринбург, сел на запасном аэродроме Уфы.Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Кольцово.Сейчас екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет самолёты в обычном режиме.