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Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом на трассе, ведущей в сторону Тюмени, произошла авария с участим трёх грузовиков. Сообщается, что одного из водителей увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего в «Газель» врезался, ехавший позади грузовик Hyundai. Далее оба водителя покинули свои грузовики, чтобы оценить состояние транспорта после столкновения. В этот момент в их сторону нёсся грузовик Shacman. Он сбил водителя «Газели» и врезался в Hyundai.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего в «Газель» врезался, ехавший позади грузовик Hyundai. Далее оба водителя покинули свои грузовики, чтобы оценить состояние транспорта после столкновения. В этот момент в их сторону нёсся грузовик Shacman. Он сбил водителя «Газели» и врезался в Hyundai.
«В результате ДТП пешеход, который ранее управлял "Газелью" в тяжелом состоянии доставлен в больницу для оказания помощи медиками»,
– сообщили в областном УГИДД.
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