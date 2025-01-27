Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сообщили в областном УГИДД. «В результате ДТП пешеход, который ранее управлял "Газелью" в тяжелом состоянии доставлен в больницу для оказания помощи медиками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Под Екатеринбургом на трассе, ведущей в сторону Тюмени, произошла авария с участим трёх грузовиков. Сообщается, что одного из водителей увезли в больницу в тяжёлом состоянии.По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего в «Газель» врезался, ехавший позади грузовик Hyundai. Далее оба водителя покинули свои грузовики, чтобы оценить состояние транспорта после столкновения. В этот момент в их сторону нёсся грузовик Shacman. Он сбил водителя «Газели» и врезался в Hyundai.