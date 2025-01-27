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Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика

12.52 Среда, 29 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Под Екатеринбургом на трассе, ведущей в сторону Тюмени, произошла авария с участим трёх грузовиков. Сообщается, что одного из водителей увезли в больницу в тяжёлом состоянии.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего в «Газель» врезался, ехавший позади грузовик Hyundai. Далее оба водителя покинули свои грузовики, чтобы оценить состояние транспорта после столкновения. В этот момент в их сторону нёсся грузовик Shacman. Он сбил водителя «Газели» и врезался в Hyundai.

«В результате ДТП пешеход, который ранее управлял "Газелью" в тяжелом состоянии доставлен в больницу для оказания помощи медиками»,

– сообщили в областном УГИДД.




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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
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09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
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18:59 На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр
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17:09 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
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15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
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12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
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