В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура Артинского района выявила нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. В результате проверки было установлено, что сотрудники Отдела Министерства внутренних дел России «Артинский» ещё в апреле 2022 года изъяли из одной из торговых точек немаркированный алкоголь и табачные изделия.Всего обнаружено 78,5 литра алкогольной продукции на сумму более 44 тысяч рублей, а также 4665 штук табачных изделий стоимостью свыше 522 тысяч рублей. Ни акцизных марок, ни документов, подтверждающих законность происхождения этой продукции, представлено не было. Собственник изъятых товаров так и не установлен.Прокуратура подала иск в суд о признании изъятого алкоголя и табака бесхозным имуществом, его передаче в собственность Российской Федерации и дальнейшей утилизации. Артинский районный суд удовлетворил требования, и решение уже вступило в законную силу. Уничтожение продукции будет осуществлено силами Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу, а прокуратура проконтролирует выполнение судебного решения.