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Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Николая Смирнова, покинувшего пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области меньше двух недель назад, поместили в СИЗО.
Под стражей бывший министр пробудет до 17 марта 2025 года, если не сумеет успешно обжаловать меру пресечения в апелляции.
Напомним, Смирнову вменяют то, что он, будучи чиновником, получил взятку в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Ранее мы писали, что уход Николая Смирнова с должности свердловского министра мог пройти после визита к нему силовиков. Один из источников Вечерних ведомостей, знакомый с ходом расследования уголовного дела против заместителя Смирнова – Андрея Кислицына, утверждал, что Кислицын дал показания на Смирнова, после чего, в конце декабря 2024 года к министру в рабочий кабинет приходили силовики.
Под стражей бывший министр пробудет до 17 марта 2025 года, если не сумеет успешно обжаловать меру пресечения в апелляции.
Напомним, Смирнову вменяют то, что он, будучи чиновником, получил взятку в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Ранее мы писали, что уход Николая Смирнова с должности свердловского министра мог пройти после визита к нему силовиков. Один из источников Вечерних ведомостей, знакомый с ходом расследования уголовного дела против заместителя Смирнова – Андрея Кислицына, утверждал, что Кислицын дал показания на Смирнова, после чего, в конце декабря 2024 года к министру в рабочий кабинет приходили силовики.
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