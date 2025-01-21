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Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
На прошлой неделе свердловские автоинспектора пресекли 9287 нарушений правил дорожного движения. Эта цифра чуть меньше обычной, которая чаще стремится к 10 тысячам или даже переваливает за это число.
В период с 20 по 26 января, согласно еженедельной сводке Госавтоинспекции Свердловской области, за нарушениями ПДД было поймано 949 пешеходов и 8338 водителей (из которых 80 — таксистов, 75 — управляющих автобусами, 9 — водителей мототранспорта и 14 велосипедистов).
Самым частым нарушением правил остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (что кажется совершенно наплевательским к собственному здоровью и жизням с их стороны). Не пристегнувшимися ехало более двух тысяч остановленных.
Кроме того, на дорогах области госавтоинспекторами было остановлено более 120 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сорок два подозреваемых в распитии алкоголя перед поездкой отказались проходить медицинское освидетельствование.
В период с 20 по 26 января, согласно еженедельной сводке Госавтоинспекции Свердловской области, за нарушениями ПДД было поймано 949 пешеходов и 8338 водителей (из которых 80 — таксистов, 75 — управляющих автобусами, 9 — водителей мототранспорта и 14 велосипедистов).
Самым частым нарушением правил остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (что кажется совершенно наплевательским к собственному здоровью и жизням с их стороны). Не пристегнувшимися ехало более двух тысяч остановленных.
«Рейтинг» остальных нарушений выглядит следующим образом:
995 — незаконная тонировка стёкол,
507 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД,
210 — управление без водительских прав,
193 — перевозка детей без детских автокресел,
174 — непредоставление преимущества пешеходам.
995 — незаконная тонировка стёкол,
507 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД,
210 — управление без водительских прав,
193 — перевозка детей без детских автокресел,
174 — непредоставление преимущества пешеходам.
Кроме того, на дорогах области госавтоинспекторами было остановлено более 120 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сорок два подозреваемых в распитии алкоголя перед поездкой отказались проходить медицинское освидетельствование.
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