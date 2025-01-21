Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе

«Рейтинг» остальных нарушений выглядит следующим образом:

995 — незаконная тонировка стёкол,

507 — выезд на встречную полосу в нарушение ПДД,

210 — управление без водительских прав,

193 — перевозка детей без детских автокресел,

174 — непредоставление преимущества пешеходам.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе свердловские автоинспектора пресекли 9287 нарушений правил дорожного движения. Эта цифра чуть меньше обычной, которая чаще стремится к 10 тысячам или даже переваливает за это число.В период с 20 по 26 января, согласно еженедельной сводке Госавтоинспекции Свердловской области, за нарушениями ПДД было поймано 949 пешеходов и 8338 водителей (из которых 80 — таксистов, 75 — управляющих автобусами, 9 — водителей мототранспорта и 14 велосипедистов).Самым частым нарушением правил остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (что кажется совершенно наплевательским к собственному здоровью и жизням с их стороны). Не пристегнувшимися ехало более двух тысяч остановленных.Кроме того, на дорогах области госавтоинспекторами было остановлено более 120 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сорок два подозреваемых в распитии алкоголя перед поездкой отказались проходить медицинское освидетельствование.