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СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за подорожания питания в школах Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за новых цен в квитанциях за школьное питание в Екатеринбурге.
«Сигнал Урал» пишет, что в декабре родители платили до 2900 рублей, а январе им нужно заплатить уже 4700 рублей. Родители ожидали, что цены повысятся. Тем более мэрии предупреждали о том, что это случится в 2025 году, но были уверены, что рост цен будет не таким большим.
«Нас предупреждали о небольшом росте стоимости услуги, но тут речь идет более чем о полуторакратном увеличении», – приводят слова одного из родителей в издании.
«Сигнал Урал» пишет, что в декабре родители платили до 2900 рублей, а январе им нужно заплатить уже 4700 рублей. Родители ожидали, что цены повысятся. Тем более мэрии предупреждали о том, что это случится в 2025 году, но были уверены, что рост цен будет не таким большим.
«Нас предупреждали о небольшом росте стоимости услуги, но тут речь идет более чем о полуторакратном увеличении», – приводят слова одного из родителей в издании.
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