В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В управлении МЧС по Свердловской области предупреждают о сильных снегопадах, которые ожидаются сегодня, 29 января. Спасатели напоминают о возможном осложнении дорожной обстановки из-за выпавшего снега.Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и при возможности отказываться от дальних поездок. В условиях плохой видимости в сильный снегопад спасатели просят пережидать непогоду в правом ряду с включёнными аварийными огнями.Пешеходов также просят ходить осторожностью. Помимо этого, в МЧС советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».