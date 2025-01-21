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В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении МЧС по Свердловской области предупреждают о сильных снегопадах, которые ожидаются сегодня, 29 января. Спасатели напоминают о возможном осложнении дорожной обстановки из-за выпавшего снега.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и при возможности отказываться от дальних поездок. В условиях плохой видимости в сильный снегопад спасатели просят пережидать непогоду в правом ряду с включёнными аварийными огнями.
Пешеходов также просят ходить осторожностью. Помимо этого, в МЧС советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и при возможности отказываться от дальних поездок. В условиях плохой видимости в сильный снегопад спасатели просят пережидать непогоду в правом ряду с включёнными аварийными огнями.
Пешеходов также просят ходить осторожностью. Помимо этого, в МЧС советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
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