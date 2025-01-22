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На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге поисковый отряд «Прорыв» публикуют ориентировку на 16-летнего Шахзода Разокова. Вчера, 27 января, юноша не вернулся домой.
Парень ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, серые кроссовки с белыми вставками. Из особых примет две родинки на левой щеке.
В поисках юноши помимо поискового отряда участвуют сотрудники ОП №14. Они просят всех, кто может что-либо знать о местонахождении несовершеннолетнего, звонить по телефону +7-(343)356-42-14 или «112», «102».
Парень ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, серые кроссовки с белыми вставками. Из особых примет две родинки на левой щеке.
В поисках юноши помимо поискового отряда участвуют сотрудники ОП №14. Они просят всех, кто может что-либо знать о местонахождении несовершеннолетнего, звонить по телефону +7-(343)356-42-14 или «112», «102».
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