Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог





говорят в ГИБДД. «Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь-Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в большинстве районах Свердловской области прошли снегопады, что не могла отразиться на состоянии региональных дорог. В связи с чем в областном УГИБДД призывают к осторожному вождению.Госавтоинспекторы также напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь ощутимо увеличивается, поэтому водителей просят соблюдать дистанцию.