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Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в большинстве районах Свердловской области прошли снегопады, что не могла отразиться на состоянии региональных дорог. В связи с чем в областном УГИБДД призывают к осторожному вождению.
Госавтоинспекторы также напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь ощутимо увеличивается, поэтому водителей просят соблюдать дистанцию.
«Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь-Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега»,
– говорят в ГИБДД.
Госавтоинспекторы также напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь ощутимо увеличивается, поэтому водителей просят соблюдать дистанцию.
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