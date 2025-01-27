Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщает о возбуждении уголовного дела на преподавателя «одного из экономических вузов» Екатеринбурга. Его подозревают в получении взятки от студентки второго курса заочного отделения.
В ведомстве не уточняют, в каком именно вузе преподает подозреваемый. Однако известно, что университетского работника проверили после обращения местной жительницы.
В ходе проверки выяснилось, что осенью второкурсница, учащаяся по направлению направление «Информатика и вычислительная техника» не сдала зачёт по разработке многоуровневых приложений и экзамен по объектно-ориентированному программированию. С пересдачей зимой она также не справилась, и после этого, как следует из информации свердловской прокуратуры, под видом «платной» консультации передала преподавателю 16 тысяч рублей за зачёт и экзамен.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту получения взятки преподавателем университета (часть 3 статьи 290 УК РФ).
В ведомстве не уточняют, в каком именно вузе преподает подозреваемый. Однако известно, что университетского работника проверили после обращения местной жительницы.
«Из переписки с преподавателем в мессенджере заявительнице стало известно, что преподаватель принимает денежные средства за сдачу зачета и экзамена под видом "платной консультации"»,
– сообщает прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что осенью второкурсница, учащаяся по направлению направление «Информатика и вычислительная техника» не сдала зачёт по разработке многоуровневых приложений и экзамен по объектно-ориентированному программированию. С пересдачей зимой она также не справилась, и после этого, как следует из информации свердловской прокуратуры, под видом «платной» консультации передала преподавателю 16 тысяч рублей за зачёт и экзамен.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту получения взятки преподавателем университета (часть 3 статьи 290 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию