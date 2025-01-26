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На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга и МинЖКХ Свердловской области договорились о выделении на работы в парке 127 млн рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего на обновление зелёной зоны потребуется около 300 млн рублей.
Сейчас речь идёт о «первых этапах работ», сообщает мэрия города. На них выделяют 75 миллионов из городской казны и 52,3 миллиона из вышестоящих бюджетов.
Напомним, в начале января из заявлений главы департамента благоустройства мэрии Тамары Благодатковой стало известно, что Екатеринбургу придётся платить из собственного бюджета не 10% средств на благоустройство парков по программе ФКГС, а 50%. Связано ли сокращение с этим новым условием, не сообщается.
Ранее, напомним, пришлось урезать финансирование и растянуть сроки работ на ещё одном парке, благоустраиваемом в Екатеринбурге по программе ФКГС — Преображенском парке в Академическом районе.
Сейчас идёт первый этап голосования по выбору парков, которые будут благоустроены в рамках ФКГС в следующем году (голос можно отдать до 31 января).
Сейчас речь идёт о «первых этапах работ», сообщает мэрия города. На них выделяют 75 миллионов из городской казны и 52,3 миллиона из вышестоящих бюджетов.
«Хотя отведенная сумма меньше запланированной, проект благоустройства парка реализуют в полной мере. Для этого работы разобьют на несколько этапов, чтобы оплату можно было провести из городского бюджета разных лет»,
– утверждают в мэрии.
Напомним, в начале января из заявлений главы департамента благоустройства мэрии Тамары Благодатковой стало известно, что Екатеринбургу придётся платить из собственного бюджета не 10% средств на благоустройство парков по программе ФКГС, а 50%. Связано ли сокращение с этим новым условием, не сообщается.
Ранее, напомним, пришлось урезать финансирование и растянуть сроки работ на ещё одном парке, благоустраиваемом в Екатеринбурге по программе ФКГС — Преображенском парке в Академическом районе.
Сейчас идёт первый этап голосования по выбору парков, которые будут благоустроены в рамках ФКГС в следующем году (голос можно отдать до 31 января).
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