В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уголовное дело на жительницу Первоуральская ушло из областной прокуратуры в суд. Женщину обвиняют в мошенничестве на многие миллионы рублей.Более 18 миллионов рублей фигурирует в деле о первоуральской мошеннице. Обвиняемая — 51-летняя женщина, которая была фактическим руководителем управляющей компании, обслуживавшей многоквартирные дома в городе. Следствие утверждает, что с октября 2017 по декабрь 2023 она использовала своё положение, чтобы присвоить чужие деньги. Схема выглядела просто: под видом компенсации затрат на покупку материалов и оплату услуг для управления домами, женщина давала указания переводить деньги на свои счета и на счета «знакомых» предпринимателей. Но на деле никаких расходов не было, кроме как на бумаге.Чтобы не попасть под подозрение, с марта 2019 по январь 2023 преступница активно меняла названия организации, её юридический адрес и даже руководителей, которые ей подчинялись. Обман всё равно не удался и в итоге афера была раскрыта.Сегодня стало известно, что прокуратура Свердловской области передала уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России («мошенничество в особо крупном размере») в городской суд Первоуральска. Если обвинение докажет свою правоту, подсудимой грозит серьёзное наказание.