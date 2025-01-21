Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На трассе Пермь – Екатеринбург возле пермской деревни Байболовка столкнулось 12 автомобилей, сообщают местные СМИ.
В связи с массовой аварии сотрудники пермского ДПС перекрыли движение в сторону Перми. В свердловском УГИБДД сообщают, что путей объезда сейчас нет.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Со слов очевидцев, авария произошла по вине водителя большегруза. Он якобы пошёл на обгон, но фуру развернуло, и в неё врезалось несколько легковушек, пишет телеграм-канал Ural Mash.
В связи с массовой аварии сотрудники пермского ДПС перекрыли движение в сторону Перми. В свердловском УГИБДД сообщают, что путей объезда сейчас нет.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Со слов очевидцев, авария произошла по вине водителя большегруза. Он якобы пошёл на обгон, но фуру развернуло, и в неё врезалось несколько легковушек, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На свердловской трассе вновь уронили П-образную опору
21 января 2025
21 января 2025