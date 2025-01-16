Житель Тавдинского района осужден за убийство жены

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пожилого жителя Тавдинского района признали виновным в убийстве супруги. Тавдинский районный суд, где рассматривалось уголовное дело, вынес приговор.Согласно материалам дела, 8 апреля 2024 года между супругами произошла ссора, во время которой 63-летний Игорь Журавлев нанёс жене удар ножом. Конфликт вспыхнул на фоне совместного употребления алкоголя, а взаимные обвинения привели к обоюдной агрессии. В ходе стычки оба супруга схватились за ножи, получили ранения, но женщина в поножовщине получила смертельные раны и скончалась в больнице.На суде Журавлев не признал своей вины в умышленном убийстве. Он пояснил, что не планировал лишать жену жизни, хотя и не отрицал своей причастности к её смерти. Суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу, что действия подсудимого подпадают под часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за умышленное убийство. В результате Журавлев был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде высшей инстанции, — уточняет Свердловский областной суд.