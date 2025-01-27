Возрастное ограничение 18+

Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа

11.23 Вторник, 28 января 2025
Фото: Уральское таможенное управление
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Таможенники из Кольцово рассказали, какие нарушения чаще всего совершали авиапассажиры при провозе багажа в 2024 году. Всего в минувшем году было зарегистрировано 1300 нарушений.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, на первом месте по нарушениям незаконное перемещение валюты.

«За минувший год сотрудники таможенного поста Кольцово выявили 426 фактов на сумму более 59 млн. рублей. В основном пассажиры пытались провезти доллары, евро и российские рубли. За год таможенники возбудили два уголовных дела и 426 дел об административных правонарушениях»,

– рассказали в ведомстве.


На втором месте вывоз товаров, не относящимся к товарам для личного пользования, а предназначенных для работы на местных предприятиях или перепродажи. Всего было пресечено 193 попыток ввоза коммерческих партий. Чаще всего такие пассажиры прилетали из Китая, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ.

На третьем месте превышение норм ввозимого алкоголя или сигарет. Пассажиров ловили на таком нарушение более 80 раз.

Кроме того, в 2024 году таможенники пресекли 12 попыток провезти холодное оружие или объекты, попадающие под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС. Как правило, такие случае связаны с желанием пассажиров привезти с отдыха сувениры, но были и исключения. Так, в багажах пассажиров международных рейсов находили ножи, электрошоковые устройства, кастеты, кораллы и даже медвежьи когти.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге под угрозой выдворения оказались ещё 11 иностранцев
27 января 2025
Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником
23 января 2025
В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
24 января 2025
В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
23 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
18:28 Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело
18:20 Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины
17:29 В Екатеринбурге под угрозой выдворения оказались ещё 11 иностранцев
17:07 В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые
17:03 Стало известно, в какой сфере в Свердловской области больше всего платят вахтовикам
16:37 Свердловские полицейские получили полномочия депортировать мигрантов без решения суда
16:02 В Талице завершилось расследование уголовного дело о гибели ребёнке в яме с водой
15:38 Потерпевшего по уголовному делу о причинении вреда здоровью в скандальной спецшколе хотели поместить обратно силой
15:25 СМИ сообщают о нападении таксиста на подростка в Екатеринбурге
14:13 У резиденции свердловского губернатора возобновились пикеты против мусорного полигона
13:43 Дендропарк Екатеринбурга грозят полностью закрыть на время работ по очистке пруда
Все новости Свердловской области
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
Все новости России и мира
15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
18:28 Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело
18:20 Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины
17:29 В Екатеринбурге под угрозой выдворения оказались ещё 11 иностранцев
17:07 В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые
17:03 Стало известно, в какой сфере в Свердловской области больше всего платят вахтовикам
16:37 Свердловские полицейские получили полномочия депортировать мигрантов без решения суда
16:02 В Талице завершилось расследование уголовного дело о гибели ребёнке в яме с водой
15:38 Потерпевшего по уголовному делу о причинении вреда здоровью в скандальной спецшколе хотели поместить обратно силой
15:25 СМИ сообщают о нападении таксиста на подростка в Екатеринбурге
14:13 У резиденции свердловского губернатора возобновились пикеты против мусорного полигона
13:43 Дендропарк Екатеринбурга грозят полностью закрыть на время работ по очистке пруда
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK