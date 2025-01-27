Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа





– рассказали в ведомстве. «За минувший год сотрудники таможенного поста Кольцово выявили 426 фактов на сумму более 59 млн. рублей. В основном пассажиры пытались провезти доллары, евро и российские рубли. За год таможенники возбудили два уголовных дела и 426 дел об административных правонарушениях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Таможенники из Кольцово рассказали, какие нарушения чаще всего совершали авиапассажиры при провозе багажа в 2024 году. Всего в минувшем году было зарегистрировано 1300 нарушений.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, на первом месте по нарушениям незаконное перемещение валюты.На втором месте вывоз товаров, не относящимся к товарам для личного пользования, а предназначенных для работы на местных предприятиях или перепродажи. Всего было пресечено 193 попыток ввоза коммерческих партий. Чаще всего такие пассажиры прилетали из Китая, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ.На третьем месте превышение норм ввозимого алкоголя или сигарет. Пассажиров ловили на таком нарушение более 80 раз.Кроме того, в 2024 году таможенники пресекли 12 попыток провезти холодное оружие или объекты, попадающие под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС. Как правило, такие случае связаны с желанием пассажиров привезти с отдыха сувениры, но были и исключения. Так, в багажах пассажиров международных рейсов находили ножи, электрошоковые устройства, кастеты, кораллы и даже медвежьи когти.