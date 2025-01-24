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В мэрии Екатеринбурга рассказали о меню по выбору в 36 школах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На официальном портале Екатеринбурга сообщается, что питание по выбору ввели в 36 школах города. Одной из них, как заявляется, стала 25-я школа в Мичуринском.
По информации, приведённой на официальном портале городской администрации, следует, что учащиеся с 9 по 11 класс могут пользоваться услугой школьного «кафе». Накануне каждого дня они голосуют за блюда, которые потом должны будут на следующий день появиться в школьной столовой.
Утверждается, что идеи для меню также могут подавать сами ребята, заполняя анкеты и участвуя в заседаниях совета старшеклассников. Позже предложения детей изучает оператор питания, и исходя из пожеланий, как заявляют в мэрии, составляет проект меню.
Ранее на сайте города сообщалось, что в 15-й школе детям готовят бургеры. Однако новость о «полезных фастфудах», которые дают детям, вызвала возмущение у родителей учеников. Они уверены, что бургерами с рыбными котлетами могли накормить только некоторых детей.
«Там реализуется проект "Выбор есть". Благодаря ему ученики могут самостоятельно выбирать питание в столовой»,
– утверждают в мэрии.
По информации, приведённой на официальном портале городской администрации, следует, что учащиеся с 9 по 11 класс могут пользоваться услугой школьного «кафе». Накануне каждого дня они голосуют за блюда, которые потом должны будут на следующий день появиться в школьной столовой.
Утверждается, что идеи для меню также могут подавать сами ребята, заполняя анкеты и участвуя в заседаниях совета старшеклассников. Позже предложения детей изучает оператор питания, и исходя из пожеланий, как заявляют в мэрии, составляет проект меню.
«По итогу каждый учебный день школьникам предлагается на выбор комплексный завтрак или обед. Суммарно меню включает около 25 позиций, в том числе мясные блюда, гарниры, каши, мучные изделия, салаты и напитки»,
– рассказывают в администрации.
Ранее на сайте города сообщалось, что в 15-й школе детям готовят бургеры. Однако новость о «полезных фастфудах», которые дают детям, вызвала возмущение у родителей учеников. Они уверены, что бургерами с рыбными котлетами могли накормить только некоторых детей.
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