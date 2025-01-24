В мэрии Екатеринбурга рассказали о меню по выбору в 36 школах

«Там реализуется проект "Выбор есть". Благодаря ему ученики могут самостоятельно выбирать питание в столовой»,

– рассказывают в администрации.

«По итогу каждый учебный день школьникам предлагается на выбор комплексный завтрак или обед. Суммарно меню включает около 25 позиций, в том числе мясные блюда, гарниры, каши, мучные изделия, салаты и напитки»,