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В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»

13.22 Вторник, 28 января 2025
Фото предоставлено организаторами фестиваля
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Стали известны имена победителей VI сезона Международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок». Награждение состоялось в ДК «Металлург».

Церемонию награждения открыл основатель и директор «Медного цветка» Мантавия Марвах. Он выразил благодарность участникам и членов жюри, отметив их большую и кропотливую работу – в этом сезоне они посмотрели 750.

Вслед за Марвах на красную дорожку вышли актриса театра и кино Дина Корзун, художники-мультипликаторы Зоя Киреева, Алексей Караев, режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, кинооператор и кинорежиссер Сергей Догоров, актриса из Японии Харуко Маэда, продюсер из Южной Кореи Нана Парк и многие другие. После этого началось награждение и вручение «Медных цветков» – уникальных призов фестиваля, представляющих собой дендрит из чистой меди. Каждый из них специально «выращивали» в АО «Уралэлектромедь».

Награды получили 11 молодых режиссёрах, отличившихся в разных номинациях. В их числе россиянка Светлана Белкина с фильмом «Близкие люди», завоевавшая гран-при фестиваля.

Итоги VI сезона Международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»

Лучший фильм:

Режиссёры от 0 до 11 лет
– «Весна», Алиса Меняйкина, Россия

Режиссёры от 12 до 15 лет
– «Чарли-Чарли», Ирина Буря, Россия

Режиссёры от 16 до 18 лет
– «Мечтать разрешается», Валерия Возженникова, Россия

Молодёжный Гран-При
– «Портрет из Делфта», Даниил Франгян, Россия

Лучший документальный фильм

Режиссёры старше 18 лет
– «Скала» Адамалиева Алтынай, Кыргызстан

Лучший анимационный фильм

Режиссёры старше 18 лет
– «Гимнастка», Анна Кузина, Россия

Лучший короткометражный фильм

Режиссёры старше 18 лет
– «Тайное зерно», Джун Ён Биун, Корея

Лучшая драма

Режиссёры старше 18 лет
–«разМАЗНЯ», Андрей Абакумов. Россия

Гран-При

– «Близкие люди», Светлана Белкина, Россия

Специальный приз фонда «Достойным лучшее»

– «Служение», София Кузьминых, Россия

Специальный приз директора кинофестиваля при поддержке МКБ банка

– «Свеча Желаний», Марианна Фролова, Россия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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