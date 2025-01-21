В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стали известны имена победителей VI сезона Международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок». Награждение состоялось в ДК «Металлург».Церемонию награждения открыл основатель и директор «Медного цветка» Мантавия Марвах. Он выразил благодарность участникам и членов жюри, отметив их большую и кропотливую работу – в этом сезоне они посмотрели 750.Вслед за Марвах на красную дорожку вышли актриса театра и кино Дина Корзун, художники-мультипликаторы Зоя Киреева, Алексей Караев, режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, кинооператор и кинорежиссер Сергей Догоров, актриса из Японии Харуко Маэда, продюсер из Южной Кореи Нана Парк и многие другие. После этого началось награждение и вручение «Медных цветков» – уникальных призов фестиваля, представляющих собой дендрит из чистой меди. Каждый из них специально «выращивали» в АО «Уралэлектромедь».Награды получили 11 молодых режиссёрах, отличившихся в разных номинациях. В их числе россиянка Светлана Белкина с фильмом «Близкие люди», завоевавшая гран-при фестиваля.– «Весна», Алиса Меняйкина, Россия– «Чарли-Чарли», Ирина Буря, Россия– «Мечтать разрешается», Валерия Возженникова, Россия– «Портрет из Делфта», Даниил Франгян, Россия– «Скала» Адамалиева Алтынай, Кыргызстан– «Гимнастка», Анна Кузина, Россия– «Тайное зерно», Джун Ён Биун, Корея–«разМАЗНЯ», Андрей Абакумов. Россия– «Близкие люди», Светлана Белкина, Россия– «Служение», София Кузьминых, Россия– «Свеча Желаний», Марианна Фролова, Россия.