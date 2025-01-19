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В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
Иллюстрация: Ростан Тавасиев
В первый день февраля в екатеринбургским Ельцин Центре состоится творческая встреча с известным московским художником Ростаном Тавасиевым. Пройдёт она в рамках выставки произведений из коллекции Антона Козлова «Двадцать один длинный, один короткий».
Форматом творческой встречи с Тавасиевым выбран новомодный «artist talk». Модератором выступит культурный обозреватель, автор Telegram-канала «Екатарсис», переводчик и руководитель агентства переводов «Транслит» Анна Филосян. Она представит уральской публике столичного гостя, который обещает поделиться своим уникальным подходом к искусству, расскажет о ключевых проектах своей карьеры и об уникальном подходе к творчеству — в игровой форме и с применением мягких игрушек, являющихся для него символами искренности и любопытства.
Площадкой творческой встречи с Ростаном Тавасиевым послужит образовательный центре на третьем этаже Ельцин Центра. Начало в 14.00. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
Для справки: Ростан Тавасиев — современный российский художник, создатель авторской техники живописи «бегемотопись». Окончил Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Строганова, обучался в Институте проблем современного искусства. Участник международных групповых проектов, включая Московскую международную биеннале современного искусства, международную биеннале «Искусство будущего», международную Красноярскую биеннале. Работы Тавасиева находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Фонда культуры «Екатерина» в Москве, а также в частных собраниях Великобритании, Испании, Италии, России, Франции, США.
Форматом творческой встречи с Тавасиевым выбран новомодный «artist talk». Модератором выступит культурный обозреватель, автор Telegram-канала «Екатарсис», переводчик и руководитель агентства переводов «Транслит» Анна Филосян. Она представит уральской публике столичного гостя, который обещает поделиться своим уникальным подходом к искусству, расскажет о ключевых проектах своей карьеры и об уникальном подходе к творчеству — в игровой форме и с применением мягких игрушек, являющихся для него символами искренности и любопытства.
Площадкой творческой встречи с Ростаном Тавасиевым послужит образовательный центре на третьем этаже Ельцин Центра. Начало в 14.00. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
Для справки: Ростан Тавасиев — современный российский художник, создатель авторской техники живописи «бегемотопись». Окончил Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Строганова, обучался в Институте проблем современного искусства. Участник международных групповых проектов, включая Московскую международную биеннале современного искусства, международную биеннале «Искусство будущего», международную Красноярскую биеннале. Работы Тавасиева находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Фонда культуры «Екатерина» в Москве, а также в частных собраниях Великобритании, Испании, Италии, России, Франции, США.
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