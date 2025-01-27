На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уникальная лекция для подростков состоится в Ельцин Центре в первый день февраля. Её слушателям предложат взглянуть на сюжет и персонажей «Преступления и наказания» глазами современных художников, работающих в самых разных стилях и даже жанрах.Организаторы образовательного курса «В смысле» приглашают юных читателей и всех любителей искусства узнать, как художники XX и XXI веков изображали героев романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Из лекции под названием ««Преступление и наказание» глазами художников: от Эрнста Неизвестного до манги» слушатели узнают, чем иллюстрация отличается от художественной интерпретации и насколько важно, чтобы персонаж соответствовал описанию автора. Особое внимание уделят образу Родиона Раскольникова. Также участники обсудят, зачем читателю вообще нужны иллюстрации к роману, если сам Достоевский уже вложил всю глубину в текст.Мероприятие, призванное повысить интерес подростков к чтению книг даже из школьной программы, пройдёт в медиазале образовательного сегмента Ельцин Центра. Начало в пять часов вечера. Вход свободный, но по предварительной регистрации на сайте.