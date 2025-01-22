Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга

«В Челябинской области всё получилось: теперь в «Жизньмарте» продаётся продукция единственной оставшейся в городе молочной кухни при детской поликлинике №8 имени Александра Невского. Это ацидолакт, тонус, кефир и творог. Эти продукты очень полезны: они нормализуют микрофлору кишечника, а чем лучше состояние микрофлоры, тем сильнее иммунитет. Продукция изготавливается строго без консервантов и только с натуральными ингредиентами», — пишет он на своей странице в одной из соцсетей.

«Мне кажется, сотрудничество с небольшими молочными кухнями — это наша обязанность. Поэтому, если в Екатеринбурге или в других городах есть молочные кухни, которым нужны дополнительные продажи, напишите нам — будем рады сотрудничеству», — пишет Иван Зайченко в своём обращении.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Иван Зайченко, основатель популярной сети «Жизньмарт», опубликовал обращение к молочным кухням Екатеринбурга. Он предлагает организовать регулярные поставки натуральных продуктов от частных предпринимателей в магазины сети.Попытка организовать продажу молочной продукции для самых маленьких деток уже предпринималась командой «Жизньмарта». Но в первый раз всё закончилось на стадии идеи — оказалось, что цены на такую продукцию слишком высокие. Теперь, вдохновившись опытом Челябинска, Иван Зайченко вновь возвращается к этой идее.Помимо обеспечения полезными для здоровья продуктами, основатель «Жизньмарта» надеется ещё и поддержать мелких производителей. Ведь не зря молочные кухни Екатеринбурга почти исчезли с карты города — они не выдержали конкуренции с крупными федеральными производителями.