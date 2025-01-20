Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей сотруднице банка, которая обманула пожилую клиентку. Пенсионерка хотела оформить вклад под проценты, но самостоятельно не могла разобраться с этим в приложении на своём телефоне, чем и воспользовалась женщина.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, история, о которой идёт речь, началась в августе 2022 года, когда пенсионерка обратилась в банк, чтобы оформить вклад. Осуждённая, занимавшая в то время должность старшего менеджера, предложила свою помощь. Она понимала, что пожилая женщина ничего не понимает в работе сенсорного телефона, с которым пришла в отделение банка, и не знает, как работает банковское приложение.
Пользуясь доверием пенсионерки, она привязала к личному кабинету пожилой клиентки свой номер, и тем самым получила доступ к её счёту, о чём бабушка не подозревала.
Так, с августа по сентябрь 2022 года бессовестный менеджер переводила со счёта пожилой женщины на свои и чужие карты и совершала покупки на маркетплейсах, пока на подозрительные операции не обратили внимание в отделении безопасности банка. К этому моменту осуждённая успела потратить более 197 тысяч рублей. Менеджер же принесла извинения и пообещала возместить ущерб, если пенсионерка не станет обращаться в полицию. Потерпевшая приняла извинения и простила банковскую работницу. После этого осуждённая почувствовала полную безнаказанность. У неё всё еще оставался доступ к личному кабинету пенсионерки, поэтому она продолжила пользоваться чужими деньгами, но уже менее нагло. В итоге октября 2022 года по апрель 2023 года она похитила более 153 тысячи рублей.
Банк, разумеется, пожилой женщине вернул похищенные деньги, а обнаглевшую сотрудницу уволил.
Суд признал её виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил ей наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, история, о которой идёт речь, началась в августе 2022 года, когда пенсионерка обратилась в банк, чтобы оформить вклад. Осуждённая, занимавшая в то время должность старшего менеджера, предложила свою помощь. Она понимала, что пожилая женщина ничего не понимает в работе сенсорного телефона, с которым пришла в отделение банка, и не знает, как работает банковское приложение.
Пользуясь доверием пенсионерки, она привязала к личному кабинету пожилой клиентки свой номер, и тем самым получила доступ к её счёту, о чём бабушка не подозревала.
Так, с августа по сентябрь 2022 года бессовестный менеджер переводила со счёта пожилой женщины на свои и чужие карты и совершала покупки на маркетплейсах, пока на подозрительные операции не обратили внимание в отделении безопасности банка. К этому моменту осуждённая успела потратить более 197 тысяч рублей. Менеджер же принесла извинения и пообещала возместить ущерб, если пенсионерка не станет обращаться в полицию. Потерпевшая приняла извинения и простила банковскую работницу. После этого осуждённая почувствовала полную безнаказанность. У неё всё еще оставался доступ к личному кабинету пенсионерки, поэтому она продолжила пользоваться чужими деньгами, но уже менее нагло. В итоге октября 2022 года по апрель 2023 года она похитила более 153 тысячи рублей.
Банк, разумеется, пожилой женщине вернул похищенные деньги, а обнаглевшую сотрудницу уволил.
Суд признал её виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил ей наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
20 января 2025
20 января 2025
В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства
26 января 2025
26 января 2025