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Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Преподаватель «одного из экономических вузов» Екатеринбурга, которого подозревают во взятки, признал свою вину. Об этом сообщили в СК по Свердловской области.
Там добавили, что речь о доценте вуза, но какого именно – опять же не уточняют. Ряд СМИ утверждает, что речь о преподавателе УрГЭУ.
Там добавили, что речь о доценте вуза, но какого именно – опять же не уточняют. Ряд СМИ утверждает, что речь о преподавателе УрГЭУ.
«Обвиняемый, будучи допрошенным следователем СК России, признал свою вину и дал подробные показания по обстоятельствам содеянного»,
– сообщили в СК, добавив, что за преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
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