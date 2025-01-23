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В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
Фото: читатель Вечерних ведомостей
СМИ сообщают, что сегодня утром в Екатеринбурге на перекрёстке улице «Львёнок», которого выпустили на линию на прошлой неделе, остановил трамвайное движение.
Как сообщает Е1, «Львёнок» сломался, и другие трамваи встали за ним. Что произошло с новым трамваем, неизвестно. В мэрии предположили, что водитель не смог разобраться с новой техникой. В итоге вагон решили отправить в депо, и уже там выяснять причины «поломки».
К моменту публикации движение уже успели восстановить.
Напомним, что первые «Львята» появились на маршруте №333, соединяющим Екатеринбурге и Верхнюю Пышму. Среди трамваев, которые курсируют только по уральской столицы этот «Львёнок» стал первым. Его на прошлой неделе выпустили на маршрут №15 (40 лет ВЛКСМ – Вторчермет).
Как сообщает Е1, «Львёнок» сломался, и другие трамваи встали за ним. Что произошло с новым трамваем, неизвестно. В мэрии предположили, что водитель не смог разобраться с новой техникой. В итоге вагон решили отправить в депо, и уже там выяснять причины «поломки».
К моменту публикации движение уже успели восстановить.
Напомним, что первые «Львята» появились на маршруте №333, соединяющим Екатеринбурге и Верхнюю Пышму. Среди трамваев, которые курсируют только по уральской столицы этот «Львёнок» стал первым. Его на прошлой неделе выпустили на маршрут №15 (40 лет ВЛКСМ – Вторчермет).
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