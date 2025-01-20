Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Неспокойным выдался уикенд у свердловских пожарных. За минувшие выходные им пришлось тушить почти 50 пожаров в разных уголках области: 23 — в субботу и 22 — в воскресенье.Самым крупным пожаром субботы стал тот, что вспыхнул в Горном Щите на улице Октябрьской и разгорелся в своём пике 170 квадратных метров. Такой объём объясним, ведь горели тюки сена и частная баня. На такой крупный пожар и силы были брошены немалые: 22 пожарных в сопровождении 5 спецмашин. По прибытии они эвакуировали из частной постройки четырёх человек, включая двоих несовершеннолетних, а огонь ликвидировали за пару часов.Чуть меньшими по площади были и два других субботних пожара, вспыхнувшие в Екатеринбурге. Один из них охватил садовый домик на улице Турбинной и разгорелся до 130 квадратных метров. Второй «разгулялся» на площади в 100 квадратных метрах расселённого здания в переулке Черниговском.Если во всех трёх случаях обошлось без жертв, то вот в Первоуральске в пожаре погиб человек. Он находился в квартире на последнем этаже пятиэтажки, когда загорелись домашние вещи. Огонь охватил всего 4 квадратных метра, но и этого оказалось достаточным для гибели жильца.К счастью, в воскресенье обошлось без подобных трагедий. В 22 пожарах, произошедших за сутки, физически пострадал только один человек. Это хозяин загоревшейся частной конюшни, который пытался побороть огонь самостоятельно и получил ожоги. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание всего за семь минут — огонь успех охватить не более шести квадратных метров. Как успокаивает МЧС России по Свердловской области, предоставившее суточные сводки, ни одно животное в данном пожаре не пострадало.