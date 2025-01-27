Возрастное ограничение 18+
Под Ачитом не справился с управлением и перекрыл дорогу водитель фуры
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водителей предупреждают о ДТП на 183-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, недалеко от Ачита, из-за которого возникла пробка.
По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на металлическое ограждение. В результате аварии никто не пострадал, но из-за развернувшейся посреди проезжей части фуры образовалась пробка.
В областном УГИБДД сообщают, что на месте ДТП вводится реверсивное движение.
Напомним, что сегодня утром госавтоинспекторы предупреждали о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов под Ачитом.
По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на металлическое ограждение. В результате аварии никто не пострадал, но из-за развернувшейся посреди проезжей части фуры образовалась пробка.
В областном УГИБДД сообщают, что на месте ДТП вводится реверсивное движение.
Напомним, что сегодня утром госавтоинспекторы предупреждали о сложной дорожной обстановке из-за снегопадов под Ачитом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
27 января 2025
27 января 2025
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
21 января 2025
21 января 2025
Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
19 января 2025
19 января 2025