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СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге на Вторчермете, рядом с магазином на улице Дорожной, произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным ресурса, один мужчина поругался с другим. В ходе конфликта последний достал, предположительно, травматический пистолет с несколько раз выстрелил, попав первому в грудь и в предплечье, после чего сбежал. Сообщается, что пострадавшему вызвали скорую – врачи достали пули. Также на место приезжала полиция.
Вечерние ведомости уже запросили информацию по поводу данного инцидента в городском УМВД.
По данным ресурса, один мужчина поругался с другим. В ходе конфликта последний достал, предположительно, травматический пистолет с несколько раз выстрелил, попав первому в грудь и в предплечье, после чего сбежал. Сообщается, что пострадавшему вызвали скорую – врачи достали пули. Также на место приезжала полиция.
Вечерние ведомости уже запросили информацию по поводу данного инцидента в городском УМВД.
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