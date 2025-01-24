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СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге

10.29 Вторник, 28 января 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Минувшей ночью в Екатеринбурге на Вторчермете, рядом с магазином на улице Дорожной, произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным ресурса, один мужчина поругался с другим. В ходе конфликта последний достал, предположительно, травматический пистолет с несколько раз выстрелил, попав первому в грудь и в предплечье, после чего сбежал. Сообщается, что пострадавшему вызвали скорую – врачи достали пули. Также на место приезжала полиция.

Вечерние ведомости уже запросили информацию по поводу данного инцидента в городском УМВД.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
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12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
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09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
18:28 Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело
18:20 Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины
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17:07 В екатеринбургском СИЗО-1 провели ремонт электропроводки, на которую жаловались осуждённые
17:03 Стало известно, в какой сфере в Свердловской области больше всего платят вахтовикам
16:37 Свердловские полицейские получили полномочия депортировать мигрантов без решения суда
16:02 В Талице завершилось расследование уголовного дело о гибели ребёнке в яме с водой
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