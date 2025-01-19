Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Удаление татуажа обернулось обезображиванием лица. Клиентка одного из салонов красоты Екатеринбурга пожаловалась Бастрыкину на тяжёлые последствия, в которые вылилась попытка избавиться от татуажа бровей.Жительница Свердловской области обратилась в приёмную председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». В своём обращении женщина сообщила, что с сентября по ноябрь 2023 года посещала салон красоты в Екатеринбурге для удаления татуажа бровей. Однако процедуры завершились печально: лицо заявительницы оказалось обезображено. Более того, выяснилось, что у салона не было лицензии на использование лазерного оборудования. По словам пострадавшей, до сих пор никто из причастных к случившемуся ответственности не понёс.Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко доложить о промежуточных результатах расследования. В связи с этим начата процессуальная проверка. Особое внимание уделяется отсутствию у салона лицензии и последствиям, которые вызвали необратимые изменения внешности пострадавшей.