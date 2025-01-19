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Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты

19.19 Вторник, 28 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Удаление татуажа обернулось обезображиванием лица. Клиентка одного из салонов красоты Екатеринбурга пожаловалась Бастрыкину на тяжёлые последствия, в которые вылилась попытка избавиться от татуажа бровей.

Жительница Свердловской области обратилась в приёмную председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». В своём обращении женщина сообщила, что с сентября по ноябрь 2023 года посещала салон красоты в Екатеринбурге для удаления татуажа бровей. Однако процедуры завершились печально: лицо заявительницы оказалось обезображено. Более того, выяснилось, что у салона не было лицензии на использование лазерного оборудования. По словам пострадавшей, до сих пор никто из причастных к случившемуся ответственности не понёс.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко доложить о промежуточных результатах расследования. В связи с этим начата процессуальная проверка. Особое внимание уделяется отсутствию у салона лицензии и последствиям, которые вызвали необратимые изменения внешности пострадавшей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
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15:38 Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
14:59 Подозреваемый в получении взятки преподаватель из Екатеринбурга признал вину
14:18 В Екатеринбурге университетского преподавателя заподозрили в получении взятки за экзамен
13:49 На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
13:22 В Верхней Пышме определили победителей молодёжного кинофестиваля «Медный цветок»
12:39 На Эльмаше не могут найти 16-летнего подростка
12:28 В Верхней Пышме вынесли приговор бывшей банковской сотруднице за кражу у пожилой клиентки
11:23 Кольцовские таможенники рассказали о наиболее частых нарушениях при провозе багажа
10:29 СМИ сообщают о ночной стрельбе на Вторчермете в Екатеринбурге
10:02 В Екатеринбурге «сломался» недавно выпущенный на линию «Львёнок»
09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
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