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Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге
Фото: «Патрульный участок»
В Екатеринбурге задержали очередного «бегунка», помогавшего телефонным мошенникам забирать деньги у обманутых пенсионеров. На этот раз полицейскими был задержан 23-летний житель Нижнего Тагила.
В «Патрульном участке» сообщают, что задержанный молодой человек причастен к хищению 3 миллионов рублей у 75-летней женщины. Перед этим 16 января пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и убедил пожилую женщину назвать код из СМС. Якобы это было необходимо для заявки на замену счётчиков. После этого несчастную женщину «обрабатывали» другие звонившие, притворявшиеся сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Последним в работу включился «бегунок», сыгравший роль курьера.
Известно, что предполагаемый «бегунок» работал сортировщиком в ПВЗ. Ранее не был судим.
В отношение парня возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В «Патрульном участке» сообщают, что задержанный молодой человек причастен к хищению 3 миллионов рублей у 75-летней женщины. Перед этим 16 января пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта», и убедил пожилую женщину назвать код из СМС. Якобы это было необходимо для заявки на замену счётчиков. После этого несчастную женщину «обрабатывали» другие звонившие, притворявшиеся сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Последним в работу включился «бегунок», сыгравший роль курьера.
Известно, что предполагаемый «бегунок» работал сортировщиком в ПВЗ. Ранее не был судим.
«Подозреваемый поведал банальную историю о том, как нашёл работу в соцсетях и "до самого задержания не осознавал, что работает на мошенников"»,
– рассказали «патрульные».
В отношение парня возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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