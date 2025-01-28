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Екатеринбурженка стала донором костного мозга и спасла жизнь москвичу

16.24 Вторник, 28 января 2025
Фото: службакровифмба66.рф
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Екатеринбурженку Екатерину Лопатину благодарят за спасение жизни 43-летнего москвича. Мужчине требовался донор костного мозга, и при подборе образов из регистра доноров оказалось, что ему могут подойти стволовые клетки жительницы уральской столицы.

Об этом рассказали на портале «Службы крови ФМБА России».

История началась в 2013 году, когда Екатерина была студенткой первого курса УрГУПСа. При вступлении Федеральный регистр доноров костного мозга девушка сдала кровь для генетического анализа, после чего благополучно забыла об этом. Именно поэтому она сильно удивилась звонку, поступившему ей осенью 2021 года из Кирова (там находится федеральный регистр). По телефону ей сказали, что пациенту с раком крови нужен донор костного мозга и что по генетическому совпадению подходит именно она.

Екатерина сразу согласилась помочь, и после этого поехала в Киров. Там она сдала анализы, прошла все необходимые обследования и саму процедуру сдачи костного мозга: она заняла около шести часов. После этого девушке рекомендовали не нагружать себя физически в течение нескольких дней. В остальном, как заверяет екатеринбурженка, никаких последствий от донации для неё не было.

А спустя два года после донорства стало известно, что пациент, которому провели трансплантацию костного мозга Екатерины, поправился. До этого ему не помогали ни лекарства, ни химиотерапия.

В «Службе крови» отмечают, что ежегодно в такой процедуре, как трансплантация клеток костного мозга, нуждаются порядка 5000 человек, и призывают присоединиться к Федеральному регистру. Сделать это можно на станции переливания крови в Екатеринбурге по адресу: улица Соликамская, 6. Прийти туда можно с 08.00 до 18.00 в любой день недели и без предварительной записи. С собой нужно взять только оригинал паспорта и СНИЛС.

«Стать донором костного мозга не больно, не страшно, мифы беспочвенны. Клетки костного мозга гораздо быстрее восстанавливаются, чем клетки крови. В любом виде донорства здоровье донора ставится медиками на первое место»,

– подчеркивают в «Службе крови».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:25 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженности дорог
21:05 Основатель «Жизньмарта» предложил сотрудничество «молочкам» Екатеринбурга
20:32 В Первоуральске руководитель «управляшки» пойдёт под суд за мошенничество
19:14 Почти полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области в минувшие выходные
18:52 В Ельцин Центре московский художник расскажет о роли мягкой игрушки в своём творчестве
18:28 Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело
18:20 Свердловская железная дорога выплатит компенсацию за гибель пожилой женщины
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