Екатеринбурженка стала донором костного мозга и спасла жизнь москвичу

– подчеркивают в «Службе крови».

«Стать донором костного мозга не больно, не страшно, мифы беспочвенны. Клетки костного мозга гораздо быстрее восстанавливаются, чем клетки крови. В любом виде донорства здоровье донора ставится медиками на первое место»,