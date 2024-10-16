В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропала девятилетняя Анита Ильина. Сообщается, что утром она вышла в школу и исчезла в районе улицы Пехотинцев.Девочка ростом 140-146 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в голубую куртку с красными цветами с капюшоном с голубым мехом, в белую водолазку, синие брюки и чёрные ботинки. С собой был мешок для сменной обуви, публикует ориентировку поисковый отряд «Прорыв».Розыском пропавшей занимается отделение полиции №11. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить: +7 (343) 356-42-11, 112, 102.