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В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропала девятилетняя Анита Ильина. Сообщается, что утром она вышла в школу и исчезла в районе улицы Пехотинцев.
Девочка ростом 140-146 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в голубую куртку с красными цветами с капюшоном с голубым мехом, в белую водолазку, синие брюки и чёрные ботинки. С собой был мешок для сменной обуви, публикует ориентировку поисковый отряд «Прорыв».
Розыском пропавшей занимается отделение полиции №11. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить: +7 (343) 356-42-11, 112, 102.
Девочка ростом 140-146 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в голубую куртку с красными цветами с капюшоном с голубым мехом, в белую водолазку, синие брюки и чёрные ботинки. С собой был мешок для сменной обуви, публикует ориентировку поисковый отряд «Прорыв».
Розыском пропавшей занимается отделение полиции №11. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить: +7 (343) 356-42-11, 112, 102.
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