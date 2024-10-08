Суд в Челябинске арестовал сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУМВД

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Челябинске арестовали на два месяца заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД области Александра Калитюка, сообщают СМИ из зала суда.Накануне в региональном управлении СКР заявили о возбуждении уголовного дела. В ведомстве уточнили, что речь идёт о замначальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям.Фигуранта обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.«По данным следствия, в период до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора», — сообщили в СК.В ведомстве добавили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ.Ранее в местных изданиях писали о погоне со стрельбой и задержании сотрудника центра «Э». Ряд СМИ утверждает, что взятка якобы предназначалась судье.