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Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
Скриншот из видео: сообщество ВК «МБУ "Центр защиты населения"»
В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, которая оказалась в коллекторе. Утром 14 октября жительница обратилась в Центр защиты населения, когда её питомец провалился в открытый канализационный люк.
Инцидент произошёл во время прогулки на пустыре рядом с новостройками. Собака внезапно пропала из поля зрения хозяйки и угодила в колодец, откуда не могла выбраться самостоятельно.
На помощь прибыли спасатели. Специально оборудованная команда разложила трипод и с помощью верёвочной системы подняла животное на поверхность. К счастью, собака не пострадала и была возвращена владелице.
Инцидент произошёл во время прогулки на пустыре рядом с новостройками. Собака внезапно пропала из поля зрения хозяйки и угодила в колодец, откуда не могла выбраться самостоятельно.
На помощь прибыли спасатели. Специально оборудованная команда разложила трипод и с помощью верёвочной системы подняла животное на поверхность. К счастью, собака не пострадала и была возвращена владелице.
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