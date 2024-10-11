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Мужчину, который с августа дрейфовал в Охотском море, поместили в противошоковую палату

16.21 Вторник, 15 октября 2024
Фото: скриншот видео Дальневосточной транспортной прокуратуры
Мужчину, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, доставили в больницу.

По словам врачей, он в стабильно тяжёлом состоянии.

По данным прокуратуры, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток (сын одного из них) на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились по маршруту от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области.

Через некоторое время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.

Судно обнаружили лишь спустя два месяца,14 октября. Его нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сегодня выжившего мужчину на рыболовецком судне, которое обнаружило лодку, доставили в Магадан и затем в местную больницу.

Телеграм-канал Mash уточняет, что речь идёт о Михаиле Пичугине. Сообщается, что его брат и племянник погибли.

По данным канала, мужчину поместили в противошоковую палату, в ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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