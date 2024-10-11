В Забайкалье чиновникам пришлось извиняться после истории с «губернаторской козявкой»

вытащили из носа

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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История с «козявкой губернатора», которую обсуждали в СМИ накануне, получила продолжение.По словам чиновников, ситуацию вырвали из контекста, и все было не совсем так.В четверг в телеграм-каналах и СМИ распространилось видео, на котором губернатор Забайкалья Осипов на летнем выезде обсуждает ситуацию с пожарами с руководителем Карымского лесничества Еленой Шаляпиной.Женщина докладывает об обстановке, держа в руках карту. Глава региона, слушая доклад, в какой-то момент трогает рукой свой нос и затем проводит пальцами по рукаву Шаляпиной.Видео широко разошлось по сети. К пятнице появилась масса шуток и мемов о том, как «губернатор вытер козюлю о начальницу лесничества».Сегодня чиновникам пришлось объяснять ситуацию, в том числе государственным изданиям. Так, например, заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков заявил РИА Новости, что губернатор «чесал нос из-за мошки».По словам Кулакова, они обсудили ситуацию с губернатором. Глава региона «вспомнил», что на месте был сильный пожар, дым и много мошек. При этом, как сообщается, накануне было опубликовано неполное видео, на котором, по мнению чиновника, «сложилась обманчивая картинка».«Сегодня нашли полное видео. Удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [губернатор] сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять”», — цитирует агентство. Издание добавляет, что им предоставили полное видео с места. «На нем видно, что присутствующие люди отмахиваются от мошек и чешут носы, в том числе и Шаляпина», — пишут РИА Новости.Кулаков добавил, что считает важным извиниться перед Еленой Шаляпиной, «так как из-за неполного видео сложилось неправильное восприятие произошедшего».Как утверждает телеграм-канал База, сегодня утром губернатор Осипов якобы позвонил главе лесничества и «извинился за неприятный летний инцидент».В телеграм-канале самого Осипова комментариев по этой ситуации пока нет.Очевидно, что ситуациювырвали из контекста. Но, кажется, у фразы «запятнать репутацию» появился новый смысл. Надеемся, что во время описываемых событий ни одна мошка не пострадала. Мы будем следить за развитием событий.