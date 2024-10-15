Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лёд

13.32 Среда, 16 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Лёд ещё не успел сформироваться на водоёмах уральской столицы, но в мэрии уже напоминают о штрафах, которые ждут всех желающих сократить свой путь через акваторию городского пруда.

«Нарушителям запрета грозит штраф в размере 500 рублей. Сотрудники МЧС, полиции и специалисты муниципалитета уже запланировали рейды, во время которых будут выписывать протоколы любителям опасных прогулок»,

– предупредили на городском портале.


Там также подчеркнули, что ни один из городских водоёмов не приспособлен для прогулок. Из-за течения реки и перепадов температуры, которые характерны Уралу, лёд не может сформироваться достаточно крепким, чтобы гарантированно выдержать вес человек. Даже в тех случаях, когда его толщина превышает 15 сантиметров, в некоторых местах лёд может оставаться очень хрупким.

Ближе к ноябрю в городе планируют заменить знаки «Купание запрещено» на «Выход на лед запрещен». Всего их 96, из которых 26 у городского пруда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге все же планируют ввести туристический налог
15 октября 2024
За убийство товарища на рыбалке будут судить жителя Верхней Туры
10 октября 2024
Екатеринбургских учителей стали просить проверять семьи учеников
09 октября 2024
20 нарушений зарегистрировали силовики в ходе трёхдневного рейда в Екатеринбурге
08 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

К 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей приговорили директора института физкультуры УрФУ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:04 На поэтический марафон в Белинке приглашают авторов
18:39 В Екатеринбурге сделали сложную операцию коту с тяжёлой травмой головы
17:50 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
17:37 На 7,5 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Ульяновск
17:05 Неогороженный скотомогильник обнаружили в Алапаевском районе
16:27 В Екатеринбурге за убытки граждан в финансовой пирамиде будут судить троих уральцев
15:54 До лета 2025 года продлили перекрытие улицы Антона Валека в Екатеринбурге
15:17 В свердловских лесах вспыхнул пожар
14:23 Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве полуторамесячного внука, отправят проверять психику
13:58 Более трёх тысяч человек посетили выставку «Дорога-2024» в Екатеринбург-ЭКСПО
13:32 В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лёд
13:02 «Люсизм» смогут увидеть екатеринбуржцы в работах Люси Вороновой в Музее наива
12:27 Метеорологи предупредили о высокой концентрации вредных примесей в воздухе Екатеринбурга
11:59 В Реже вынесли приговор водителю рейсового автобуса, погубившего в ДТП двух человек
11:22 Подозреваемого в убийстве ребёнка в Екатеринбурге задержали
11:13 В Екатеринбурге рассмотрят дело о мошенничестве при получении выплат по автомобильной страховке
10:35 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве ребёнка
10:07 После «экспериментальной» вечеринки екатеринбургский «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора
09:34 В Арамиле репейник помог росгвардейцам задержать подозреваемого в краже драгоценностей
21:16 Завтра в Сысертском районе настанет конец света
21:04 Свердловский минздрав отказывался кормить малолетнего инвалида
20:31 Металлические изделия из своей коллекции покажет Свердловский музей в Берёзовском
19:37 В Екатеринбурге начинается суд на крупными наркопроизводителями
19:09 О блюдах со стола Шерлока Холмса расскажут в Белинке
18:36 Демонтированную чугунную ограду екатеринбургского дендрария обещают восстановить
17:57 В Екатеринбурге все же планируют ввести туристический налог
Все новости Свердловской области
18:53 В Смоленске по делу о коррупции задержан депутат горсовета, в его доме провели обыск
17:07 Губернатор Пермского края предложил платить 134 650 рублей родившим студенткам
16:21 Мужчину, который с августа дрейфовал в Охотском море, поместили в противошоковую палату
15:41 Володин: принят закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов
15:06 МРОТ планируют повысить до 22 440 рублей в 2025 году
13:56 В СК назвали приоритетную версию взрыва автомобиля в Москве
18:49 ВЦИОМ: каждый третий житель страны гордится российским цирком
16:28 В ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки в октябре
15:01 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
14:28 В Москве на бесплатной конференции для бизнеса обсудят тренды e-commerce
13:08 Котяков заявил об увеличении материнского капитала в России с февраля
17:40 В Забайкалье чиновникам пришлось извиняться после истории с «губернаторской козявкой»
16:28 В Вологде установят памятник Сталину, заявил губернатор
15:18 СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии
14:30 Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия
18:48 Суд в Челябинске арестовал сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУМВД
18:24 В США из-за мощного урагана более трёх миллионов человек остались без электричества
17:31 Полиция Тюмени проверяет самовольных дружинников на экстремизм
16:41 Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
15:37 СК: в Новом Уренгое у школьника в сумке выстрелил пистолет, есть пострадавшая
17:08 Матвиенко: доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила всего 2,1%
16:34 СМИ: в Челябинске в результате погони со стрельбой задержан сотрудник центра «Э» ГУ МВД
15:33 В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника
13:40 СФ одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
17:51 Бизнесменам предлагают как следует покричать, чтобы справиться со стрессом
15:13 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США за открытие молекул микроРНК
Все новости России и мира
19:04 На поэтический марафон в Белинке приглашают авторов
18:39 В Екатеринбурге сделали сложную операцию коту с тяжёлой травмой головы
17:50 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
17:37 На 7,5 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Ульяновск
17:05 Неогороженный скотомогильник обнаружили в Алапаевском районе
16:27 В Екатеринбурге за убытки граждан в финансовой пирамиде будут судить троих уральцев
15:57 Исследование ученых из Перми и Китая позволяет получить более подробную информацию о сланцевых породах
15:54 До лета 2025 года продлили перекрытие улицы Антона Валека в Екатеринбурге
15:17 В свердловских лесах вспыхнул пожар
14:23 Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве полуторамесячного внука, отправят проверять психику
13:58 Более трёх тысяч человек посетили выставку «Дорога-2024» в Екатеринбург-ЭКСПО
13:49 Гуманитарный груз в Горловку доставили активисты благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса»
13:32 В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лёд
13:02 «Люсизм» смогут увидеть екатеринбуржцы в работах Люси Вороновой в Музее наива
12:27 Метеорологи предупредили о высокой концентрации вредных примесей в воздухе Екатеринбурга
11:59 В Реже вынесли приговор водителю рейсового автобуса, погубившего в ДТП двух человек
11:22 Подозреваемого в убийстве ребёнка в Екатеринбурге задержали
11:13 В Екатеринбурге рассмотрят дело о мошенничестве при получении выплат по автомобильной страховке
10:35 В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве ребёнка
10:09 Прикамец выбрал службу по контракту, чтобы погасить долг по алиментам
10:07 После «экспериментальной» вечеринки екатеринбургский «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора
09:34 В Арамиле репейник помог росгвардейцам задержать подозреваемого в краже драгоценностей
21:16 Завтра в Сысертском районе настанет конец света
21:04 Свердловский минздрав отказывался кормить малолетнего инвалида
20:31 Металлические изделия из своей коллекции покажет Свердловский музей в Берёзовском
19:37 В Екатеринбурге начинается суд на крупными наркопроизводителями
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK