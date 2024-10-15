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В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лёд
Фото: Владислав Постников
Лёд ещё не успел сформироваться на водоёмах уральской столицы, но в мэрии уже напоминают о штрафах, которые ждут всех желающих сократить свой путь через акваторию городского пруда.
Там также подчеркнули, что ни один из городских водоёмов не приспособлен для прогулок. Из-за течения реки и перепадов температуры, которые характерны Уралу, лёд не может сформироваться достаточно крепким, чтобы гарантированно выдержать вес человек. Даже в тех случаях, когда его толщина превышает 15 сантиметров, в некоторых местах лёд может оставаться очень хрупким.
Ближе к ноябрю в городе планируют заменить знаки «Купание запрещено» на «Выход на лед запрещен». Всего их 96, из которых 26 у городского пруда.
«Нарушителям запрета грозит штраф в размере 500 рублей. Сотрудники МЧС, полиции и специалисты муниципалитета уже запланировали рейды, во время которых будут выписывать протоколы любителям опасных прогулок»,
– предупредили на городском портале.
Там также подчеркнули, что ни один из городских водоёмов не приспособлен для прогулок. Из-за течения реки и перепадов температуры, которые характерны Уралу, лёд не может сформироваться достаточно крепким, чтобы гарантированно выдержать вес человек. Даже в тех случаях, когда его толщина превышает 15 сантиметров, в некоторых местах лёд может оставаться очень хрупким.
Ближе к ноябрю в городе планируют заменить знаки «Купание запрещено» на «Выход на лед запрещен». Всего их 96, из которых 26 у городского пруда.
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