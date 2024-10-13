В Якутии водитель внедорожника избил подростка из-за фиолетовой куртки

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Якутии водитель внедорожника, которому не понравился внешний вид проходящего мимо подростка, дважды ударил его по лицу.Это произошло ещё 18 сентября. Видео нападения публикует телеграм-канал Baza. На нем видно, как мимо припаркованного внедорожника проходят двое подростков. В какой-то момент они останавливаются, из машины (с места водителя) через несколько секунд выходит мужчина. Он подходит к ребёнку, срывает с него капюшон и бьёт по лицу.Мама пострадавшего 14-летнего мальчика рассказала местным изданиям, что напавшему не понравился внешний вид ребёнка. Мальчик был одет в фиолетовую куртку и светлую кофту с капюшоном.«Мужчина подошел к нему и спросил: “Ты девочка или пацан? Ты чего так разоделся?” Сын ответил, что он “пацан”», — цитирует маму «Якутск вечерний».После этого, с ее слов, мужчина схватил подростка и ударил в лицо. «Он держал моего сына за капюшон, угрожал ему, после начал кричать на подругу сына. Вместе с ним в автомобиле был какой-то подросток, он начал просить его остановиться, отстать от детей», — говорит мать пострадавшего.После, как утверждает женщина, водитель внедорожника «шел за детьми по пятам» и кричал, чтобы парень «так больше не одевался и чтобы ему на глаза не попадался».У мальчика, по словам матери, диагностированы два ушиба в левой височной части, царапина, гематома на правой скуле.По данным МВД, мужчина, нанесший не менее двух ударов по лицу подростка, был установлен в тот же день. В пресс-службе местной полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье о побоях, пишет издание.