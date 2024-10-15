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Володин: принят закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума приняла закон, направленный на «борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов», заявил спикер ГД Володин.
Получить разрешение на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство теперь будет возможно «не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления».
«Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано», — добавил Володин.
В случае, если суд лишит родительских прав, ограничит в этих правах либо отменит усыновление, будет принята аналогичная мера.
За принятие закона проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.
Володин заявил, что работа над «совершенствованием миграционной политики» продолжается. На рассмотрении ещё шесть законопроектов.
Получить разрешение на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство теперь будет возможно «не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления».
«Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано», — добавил Володин.
В случае, если суд лишит родительских прав, ограничит в этих правах либо отменит усыновление, будет принята аналогичная мера.
За принятие закона проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.
Володин заявил, что работа над «совершенствованием миграционной политики» продолжается. На рассмотрении ещё шесть законопроектов.
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