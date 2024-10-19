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Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё на три дня уральские метеорологи продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области.
«С 21 по 24 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Авиалесоохрана о крупных природных пожара на территории региона не сообщала.
«С 21 по 24 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Пятый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Авиалесоохрана о крупных природных пожара на территории региона не сообщала.
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