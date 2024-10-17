На форуме Finopolis 2024 обсудили перспективы электронной ипотеки

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 обсудили перспективы электронной ипотеки.По мнению экспертов, всё больше участников рынка недвижимости делают ставку на так называемое бесшовное заключение сделок, при которых все этапы происходят онлайн. Клиенты при этом могут не посещать офис кредитного учреждения.Сообщается, что запустить электронную ипотеку планируют Авито и банк ДОМ.РФ, соответствующее соглашение подписали зампредседателя правления банка Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.Предполагается, что заёмщик сможет подать заявку на ипотеку без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов (при этом необходима авторизация через Госуслуги). Подписи кредитной документации на стороне банка также предполагаются в онлайне.Ожидается, что регистрация сделок в Росреестре также будет происходить дистанционно, без посещения банка и МФЦ, сообщает пресс-служба Авито Недвижимости.Между тем, как отмечают эксперты, в связи с активным переходом рынка в онлайн возрастает спрос на повышенные меры безопасности при заключении таких сделок, в том числе в отношении персональных данных пользователей.Добавим, что форум состоялся 16−18 октября на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие ключевые представители российского рынка, крупнейшие банки, члены правительства. На форуме обсудили такие темы, как цифровая идентификация, платежные инновации, национальные цифровые валюты, платформенные решения и экосистемы и другие.