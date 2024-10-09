В Москве на бесплатной конференции для бизнеса обсудят тренды e-commerce

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Москве 24 октября пройдет большая бизнес-конференция, на которой предприниматели и представители госструктур обсудят тренды в электронной коммерции.Спикеры и участники обсудят развитие бизнеса в онлайне, тренды сегмента e-commerce и маркетинговые инструменты для масштабирования продаж, рассказали в пресс-службе Авито. Также запланированы отдельная сессия о взаимодействии государства и бизнеса и дискуссия о женском лидерстве.Среди анонсированных участников — руководство Минэкономразвития, ключевые эксперты ритейла, топ-менеджеры Авито, предприниматели разных отраслей.Мероприятие пройдет оффлайн и в онлайн-формате. Участие бесплатное, добавили в компании.Отмечается, что хедлайнером мероприятия станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.