В Вологде установят памятник Сталину, заявил губернатор

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Вологде установят памятник Сталину, монумент уже почти готов. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.Глава региона утверждает, что на памятник Сталину «существует запрос». «Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности», — пишет Филимонов.По его словам, монумент планируют установить на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 г. по февраль 1912 г.Филимонов также высказался о «неоднозначной интерпретации» личности Сталина. «При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею», — считает губернатор. По его мнению, история страны — это «единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа».Глава региона добавил, что в планах также установка памятника Ивану Грозному в Вологде.Филимонов стал губернатором Вологодской области менее месяца назад, 19 сентября.