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Организаторы раскрыли программу «Недели (не)видимой инвалидности» в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Стала известна программа «Недели (не)видимой инвалидности», которая будет проходить в Ельцин Центре с 21 по 27 октября. Главной темой встреч станут хронические заболевания, который не заметны на первый взгляд, но серьёзно влияют на образ жизни: диабет, рассеянный склероз, артроз, эпилепсия, дистония, онкологические заболевания, ВИЧ, острые психические состояния. Среди спикеров как люди, живущими с этими заболеваниями, так и специалисты, работающие с ними.
В понедельник, 21 октября, в 19.00 состоится встреча «От первого лица: как живут горожане с невидимой инвалидностью», на которой участники, страдающие от хронических заболеваний, поделятся своими историями и расскажут о важных уроках, которые они вынесли из своей жизни.
Во вторник, 22 октября, в 19.00 запланирована дискуссия «Подростки и хронические болезни», на которой люди, узнавшие о своём диагнозе в подростковом возрасте, будут рассказывать о своём опыте и о том, как они справлялись со своими болезнями.
В четверг, 24 октября, в 19.00 пройдёт ещё одна дискуссия – «БАР: депрессивный, маниакальный и другие эпизоды», в ходе которой участники обсудят особенности жизни с биполярным расстройством, эффективные методы лечения, а также расскажут, как можно поддерживать людей с БАР.
В субботу, 26 октября, в 12.00 специалисты проведут «Возвращение в тело» – – комплекс мягких двигательных практик, помогающий вступить в отношения заботы с собственным телом, и сразу после него, в 13.00, пройдёт тренировка в наушниках в фитнес-клубе «Реформа» (тоже находится в Ельцин Центре), на которой участникам предложат совместить физические упражнения со специально подготовленной аудиодорожкой.
В воскресенье, 27 октября, в 15.00 пройдёт йогатерапия рассеянного склероза – эксперты покажут простые упражнения на координацию и равновесие, а также дыхательные, созерцательные и релаксационные техники.
Также с 23 по 24 октября в холле Образовательного центра будет проходить выставка фотографий, рассказывающих истории екатеринбуржцев, которые живут с аутоиммунными и системными заболеваниями.
Участие во всех встречах бесплатное, но необходима регистрация. Подробнее можно узнать тут.
«Открытый разговор способствует снятию стигмы и развенчанию стереотипов, поэтому так важно делать общественно видимыми медицинские и социальные аспекты инвалидности»,
– говорят организаторы.
В понедельник, 21 октября, в 19.00 состоится встреча «От первого лица: как живут горожане с невидимой инвалидностью», на которой участники, страдающие от хронических заболеваний, поделятся своими историями и расскажут о важных уроках, которые они вынесли из своей жизни.
Во вторник, 22 октября, в 19.00 запланирована дискуссия «Подростки и хронические болезни», на которой люди, узнавшие о своём диагнозе в подростковом возрасте, будут рассказывать о своём опыте и о том, как они справлялись со своими болезнями.
В четверг, 24 октября, в 19.00 пройдёт ещё одна дискуссия – «БАР: депрессивный, маниакальный и другие эпизоды», в ходе которой участники обсудят особенности жизни с биполярным расстройством, эффективные методы лечения, а также расскажут, как можно поддерживать людей с БАР.
В субботу, 26 октября, в 12.00 специалисты проведут «Возвращение в тело» – – комплекс мягких двигательных практик, помогающий вступить в отношения заботы с собственным телом, и сразу после него, в 13.00, пройдёт тренировка в наушниках в фитнес-клубе «Реформа» (тоже находится в Ельцин Центре), на которой участникам предложат совместить физические упражнения со специально подготовленной аудиодорожкой.
В воскресенье, 27 октября, в 15.00 пройдёт йогатерапия рассеянного склероза – эксперты покажут простые упражнения на координацию и равновесие, а также дыхательные, созерцательные и релаксационные техники.
Также с 23 по 24 октября в холле Образовательного центра будет проходить выставка фотографий, рассказывающих истории екатеринбуржцев, которые живут с аутоиммунными и системными заболеваниями.
Участие во всех встречах бесплатное, но необходима регистрация. Подробнее можно узнать тут.
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