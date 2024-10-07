Губернатор Пермского края предложил платить 134 650 рублей родившим студенткам

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Власти Пермского края предлагают платить студенткам при рождении ребёнка. Предлагаемая сумма выплаты — 134 650 рублей.С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Речь идёт о женщинах, обучающихся в профессиональном образовательном учреждении или вузе.В случае принятия законопроекта единовременная выплата будет предоставляться «на каждого ребенка при обращении за её назначением до достижения ребенком возраста трех лет», сообщает краевой парламент.Аналогичные выплаты планируется ввести для женщин, состоящих в браке с участниками боевых действий.Законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент. Планируется, что его рассмотрят в двух чтениях на заседании в октябре.